У Москві знову твердять, що тема Криму "закрита"

"Тема закрита раз і назавжди", - сказав С.Лавров, відповідаючи на запитання, чи залишиться Крим у складі РФ назавжди.

Він знову повторив позицію РФ щодо "волевиявлення жителів Криму", яке нібито відбулося вільно і демократично.

Нагадаємо, С.Лавров розповів про бачення Москви часу введення місії ООН на Донбас.