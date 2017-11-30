У Москві знову твердять, що тема Криму "закрита"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що тема Криму "закрита раз і назавжди", передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
"Тема закрита раз і назавжди", - сказав С.Лавров, відповідаючи на запитання, чи залишиться Крим у складі РФ назавжди.
Він знову повторив позицію РФ щодо "волевиявлення жителів Криму", яке нібито відбулося вільно і демократично.
Нагадаємо, С.Лавров розповів про бачення Москви часу введення місії ООН на Донбас.