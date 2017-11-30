В Москве снова утверждают, что тема Крыма "закрыта"

"Тема закрыта раз и навсегда", - сказал С.Лавров, отвечая на вопрос, останется ли Крым в составе РФ навсегда.

Он повторил позицию РФ относительно "волеизъявления жителей Крыма", которое якобы произошло свободно и демократично.

Напомним, С.Лавров рассказал о видении Москвой времени введения миссии ООН на Донбасс.