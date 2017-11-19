У Москві журналістку побили під час підготовки сюжету

Зазначено, що про напад на журналістку раніше повідомив сам телеканал.

“Марія Семеняченко знімала сюжет про пожежу, що сталася в стрілецькому клубі на заході Москви. Вона хотіла з’ясувати обставини НП, проте охоронець накинувся на неї: за словами потерпілої, він вдарив її двічі по обличчю і зламав мобільний телефон. Після він силою виштовхнув дівчину з будівлі”, — йдеться на його сайті.

Як повідомляв УНН, поліція внесла до журналу єдиного обліку інцидент з журналістом УНН біля ТЦ.

Нагадаємо, охорона столичного торгового центру перешкоджала роботі журналіста УНН.