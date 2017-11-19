У Москві журналістку побили під час підготовки сюжету
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У російській столиці журналістку РЕН ТВ побили під час підготовки сюжету. Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС по Москві, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Зазначено, що про напад на журналістку раніше повідомив сам телеканал.
“Марія Семеняченко знімала сюжет про пожежу, що сталася в стрілецькому клубі на заході Москви. Вона хотіла з’ясувати обставини НП, проте охоронець накинувся на неї: за словами потерпілої, він вдарив її двічі по обличчю і зламав мобільний телефон. Після він силою виштовхнув дівчину з будівлі”, — йдеться на його сайті.
Як повідомляв УНН, поліція внесла до журналу єдиного обліку інцидент з журналістом УНН біля ТЦ.
Нагадаємо, охорона столичного торгового центру перешкоджала роботі журналіста УНН.