В Москве журналистку избили во время подготовки сюжета

Отмечено, что о нападении на журналистку ранее сообщил сам телеканал.

“Мария Семеняченко снимала сюжет о пожаре, который произошел в стрелковом клубе на западе Москвы. Она хотела выяснить обстоятельства ЧП, однако охранник набросился на нее: по словам потерпевшей, он ударил ее дважды по лицу и сломал мобильный телефон. После он силой вытолкнул девушку из здания”, — говорится на его сайте.

Как сообщал УНН, полиция внесла в журнал единого учета инцидент с журналистом УНН возле ТЦ.

Напомним, охрана столичного торгового центра препятствовала работе журналиста УНН.