В Москве журналистку избили во время подготовки сюжета

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 16659 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 48578 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 68458 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 75513 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 76644 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62257 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99619 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100724 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 131201 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Москве журналистку избили во время подготовки сюжета

В Москве журналистку избили во время подготовки сюжета

Киев  •  УНН

 • 12244 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В российской столице журналистку РЕН ТВ избили во время подготовки сюжета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Отмечено, что о нападении на журналистку ранее сообщил сам телеканал.

“Мария Семеняченко снимала сюжет о пожаре, который произошел в стрелковом клубе на западе Москвы. Она хотела выяснить обстоятельства ЧП, однако охранник набросился на нее: по словам потерпевшей, он ударил ее дважды по лицу и сломал мобильный телефон. После он силой вытолкнул девушку из здания”, — говорится на его сайте.

Как сообщал УНН, полиция внесла в журнал единого учета инцидент с журналистом УНН возле ТЦ.

Напомним, охрана столичного торгового центра препятствовала работе журналиста УНН.

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