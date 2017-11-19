В Москве журналистку избили во время подготовки сюжета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В российской столице журналистку РЕН ТВ избили во время подготовки сюжета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Отмечено, что о нападении на журналистку ранее сообщил сам телеканал.
“Мария Семеняченко снимала сюжет о пожаре, который произошел в стрелковом клубе на западе Москвы. Она хотела выяснить обстоятельства ЧП, однако охранник набросился на нее: по словам потерпевшей, он ударил ее дважды по лицу и сломал мобильный телефон. После он силой вытолкнул девушку из здания”, — говорится на его сайте.
Как сообщал УНН, полиция внесла в журнал единого учета инцидент с журналистом УНН возле ТЦ.
Напомним, охрана столичного торгового центра препятствовала работе журналиста УНН.