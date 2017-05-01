У Москві затримали учасників першотравневої ходи націоналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У столиці Росії Москві під час першотравневої ходи затримали кількох націоналістів, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Зокрема під час ходи затримали соратника опозиційного політика В’ячеслава Мальцева, члена координаційної ради “Нової опозиції” Юрія Горського, який очолював колону так званого “російського першотравня”.
Учасники ходи націоналістів у Москві вимагали звільнити одного зі своїх лідерів — Дмитра Дьомушкіна, засудженого раніше на два з половиною роки колонії за звинуваченням в екстремізмі. Активісти скандували “Росія буде вільною”.
Усього в акції взяли участь близько 500 людей. П’ятьох з них затримали. Зокрема, як зазначається, у поліцію потрапив неповнолітній — його затримали за балаклаву в рюкзаку.
Як повідомляв УНН, поліція у Стамбулі застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.