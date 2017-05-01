В Москве задержали участников первомайского шествия националистов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В столице России Москве во время первомайского шествия задержали нескольких националистов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В частности, во время шествия задержали соратника оппозиционного политика Вячеслава Мальцева, члена координационного совета "Новой оппозиции" Юрия Горского, который возглавлял колонну так называемого "русского первомая".
Участники шествия националистов в Москве требовали освободить одного из своих лидеров - Дмитрия Демушкина, осужденного ранее на два с половиной года колонии по обвинению в экстремизме. Активисты скандировали "Россия будет свободной".
Всего в акции приняли участие около 500 человек. Пятеро из них задержаны. В частности, как отмечается, в полицию попал несовершеннолетний - его задержали за балаклаву в рюкзаке.
Как сообщал УНН, полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против демонстрантов.