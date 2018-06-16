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У Москві затримали таксиста, який наїхав на пішоходів

У Москві затримали таксиста, який наїхав на пішоходів

Київ • УНН

 • 15838 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У російській столиці Москві затримали таксиста, який автомобілем виїхав на тротуар і наїхав на пішоходів в районі Іллінка. Про це повідомляє центр організації дорожнього руху уряду Москви, передає УНН.

"На Ільїнці аварія з таксі. Вулиця перекрита. Загиблих немає. Додаткові обставини з'ясовуються", - повідомили в ЦОДР.

Відомство оприлюднило документи таксиста, де вказано, що він з Киргизстану.

"Наразі водій таксі - винуватець аварії на Ільїнці - затриманий і перебуває в поліції... За словами винуватця ДТП, наїзд - не навмисний", - додали в ЦОДР.

Зазначено, що постраждалим надається допомога.

Видання "Эхо Москвы" повідомляє, що, за попередніми даними, за медичною допомогою звернулися 8 осіб. За однією з версій, водій не впорався з керуванням.

Нагадаємо, у центрі Москви автомобіль таксі в'їхав у пішоходів.

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