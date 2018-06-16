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В Москве задержали таксиста, который наехал на пешеходов

В Москве задержали таксиста, который наехал на пешеходов

Киев  •  УНН

 • 15838 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В российской столице Москве задержали таксиста, который на автомобиле выехал на тротуар и наехал на пешеходов в районе Ильинка. Об этом сообщает центр организации дорожного движения правительства Москвы, передает УНН.

"На Ильинке авария с такси. Улица перекрыта. Погибших нет. Дополнительные обстоятельства выясняются", - сообщили в ЦОДД.

Ведомство обнародовало документы таксиста, где указано, что он из Кыргызстана.

"В настоящий момент водитель такси - виновник аварии на Ильинке - задержан и находится в полиции... По словам виновника ДТП, наезд не преднамеренный", - добавили в ЦОДД.

Указано, что пострадавшим оказывается помощь.

Издание "Эхо Москвы" сообщает, что, по предварительным данным, за медпомощью обратились 8 человек. По одной из версий, водитель не справился с управлением.

Напомним, в центре Москвы автомобиль такси въехал в пешеходов.

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