У Москві затримали підозрюваного в крадіжці радянської сурдокамери
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Московські поліцейські затримали підозрюваного в крадіжці сурдокамері, в якій, можливо, тренувався Юрій Гагарін. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Оперативниками столичної поліції затриманий 29-річний житель Мурманської області, який підозрюється в крадіжці музейного експоната з відкритої автостоянки на північному заході Москви. В рамках порушеної кримінальної справи поліцейські проводять комплекс оперативно-слідчих заходів, спрямованих на розшук співучасників злочину", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, в Москві з парковки вкрали експонат столичного Музею космонавтики - сурдобарокамеру СБК-48, в якій проходили випробування радянські космонавти.