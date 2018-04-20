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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Москве задержали подозреваемого в краже советской сурдокамеры

Киев • УНН

 • 6470 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН.  Московские полицейские задержали подозреваемого в краже сурдокамеры, в которой, возможно, тренировался Юрий Гагарин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Москве задержали подозреваемого в краже советской сурдокамеры

"Оперативниками столичной полиции задержан 29-летний житель Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы. В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск соучастников преступления", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, в Москве с парковки украли экспонат столичного Музея космонавтики — сурдобарокамеру СБК-48, в которой проходили испытания советские космонавты.

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