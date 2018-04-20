В Москве задержали подозреваемого в краже советской сурдокамеры

"Оперативниками столичной полиции задержан 29-летний житель Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы. В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск соучастников преступления", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, в Москве с парковки украли экспонат столичного Музея космонавтики — сурдобарокамеру СБК-48, в которой проходили испытания советские космонавты.