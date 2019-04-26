У Москві загорівся університет нафти і газу, людей евакуйовують
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Москві сталася пожежа в будівлі на Ленінському проспекті, де розташований Російський державний університет нафти і газу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління МНС РФ у російській столиці.
Повідомлення про загорання в адміністративній будівлі у 1-му корпусі будинку №65 на Ленінському проспекті, де розташований РДУ нафти і газу, московські рятувальники отримали 26 квітня 2019 року о 13 годині 56 хвилини за місцевим часом.
"Після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів, за попередньою інформацією, відбувається загоряння на 8-му поверсі адміністративної будівлі. Що саме горить і площа загоряння уточнюється", - додали у МНС РФ.
Пожежні відразу після прибуття приступили до евакуації людей, до ліквідації загоряння.
Інформації про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, у Москві горів Пушкінський музей.