У Москві вшанували пам'ять загиблих у теракті у Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Москві тисячі людей вшановують пам'ять загиблих під час терактів у Санкт-Петербурзі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що сьогодні, 6 квітня, проходить вечір пам'яті "Питер - Мы с тобой!".
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб. Серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга українців не було.