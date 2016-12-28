У Москві в Новорічну ніч привітання В.Путіна лунатиме у метро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Москві в Новорічну ніч жителі міста зможуть послухати в вагонах і на станціях метро новорічне привітання президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, передає УНН.
"Для тих, хто не встиг доїхати: в вагонах і на станціях московського метро запустять пряму аудіотрансляцію новорічного привітання президента", - повідомив Д.Смирнов.
Як повідомляв УНН, у Новорічну ніч В.Путін буде, “як і всі”, дивитися своє звернення - Д.Пєсков.