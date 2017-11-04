У Москві сьогодні планують провести два "Російських марші"

Один - у районі Жовтневого поля, інший - у Любліно. Організатори розраховують на 15 тисяч учасників. Акції пройдуть на тлі масових затримань націоналістів.

Сьогодні рано вранці в московській квартирі Юрія Горського - соратника лідера руху "Артпідготовка", який заборонено в Росії, В'ячеслава Мальцева - почалися обшуки.

Як розповів сам Ю.Горський, у квартиру прийшли близько 30 "омонівців" з собаками. З його слів, він дізнався про обшук від сусідів. Вони йому подзвонили і сказали, що в будинку якийсь шум. З дружиною йому зв'язатися поки не вдалося.

Раніше ФСБ відзвітувала про затримання членів руху "Артпідготовка". За даними спецслужб, вони готували підпали адміністративних будівель і напади на поліцейських в День народної єдності. При цьому В.Мальцев стверджує, що його прихильники не планували жодних провокацій, а збиралися вийти на мирний протест з вимогою відставки президента Росії Володимира Путіна. Сам опозиціонер ще в липні покинув Росію, побоюючись кримінального переслідування.

Крім того, як повідомив лідер організації Іван Білецький, в соцмережі "Вконтакте" на вимогу прокуратури були заблоковані близько 70 груп, пов'язаних з незареєстрованою "Партією націоналістів". На його думку, це пов'язано із закликами брати участь в майбутньому "Російському марші".