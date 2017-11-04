В Москве сегодня планируют провести два "Русских марша"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61679 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130310 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107778 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110308 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108378 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101139 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105846 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102733 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147051 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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КИЕВ. 4 ноября. УНН. В российской столице Москве в субботу запланированы сразу два "Русских марша", передает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".

Один - в районе Октябрьского поля, другой - в Люблино. Организаторы рассчитывают на 15 тысяч участников. Акции пройдут на фоне массовых задержаний националистов.

Сегодня рано утром в московской квартире Юрия Горского - соратника лидера движения "Артподготовка", которое запрещено в России, Вячеслава Мальцева - начались обыски.

Как рассказал сам Ю.Горский, в квартиру пришли порядка 30 "омоновцев" с собаками. С его слов, он узнал об обыске от соседей. Они ему позвонили и сказали, что в доме происходит какой-то шум. С женой ему связаться пока не удалось.

Ранее ФСБ отчиталась о задержании членов движения "Артподготовка". По данным спецслужб, они готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских в День народного единства. При этом В.Мальцев утверждает, что его сторонники не планировали никаких провокаций, а собирались выйти на мирный протест с требованием отставки президента России Владимира Путина. Сам оппозиционер еще в июле покинул Россию, опасаясь уголовного преследования.

Кроме того, как сообщил лидер организации Иван Белецкий, в соцсети "Вконтакте" по требованию прокуратуры были заблокированы около 70 групп, связанных с незарегистрированной "Партией националистов". По его мнению, это связано с призывами участвовать в предстоящем "Русском марше".

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