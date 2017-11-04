В Москве сегодня планируют провести два "Русских марша"

Один - в районе Октябрьского поля, другой - в Люблино. Организаторы рассчитывают на 15 тысяч участников. Акции пройдут на фоне массовых задержаний националистов.

Сегодня рано утром в московской квартире Юрия Горского - соратника лидера движения "Артподготовка", которое запрещено в России, Вячеслава Мальцева - начались обыски.

Как рассказал сам Ю.Горский, в квартиру пришли порядка 30 "омоновцев" с собаками. С его слов, он узнал об обыске от соседей. Они ему позвонили и сказали, что в доме происходит какой-то шум. С женой ему связаться пока не удалось.

Ранее ФСБ отчиталась о задержании членов движения "Артподготовка". По данным спецслужб, они готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских в День народного единства. При этом В.Мальцев утверждает, что его сторонники не планировали никаких провокаций, а собирались выйти на мирный протест с требованием отставки президента России Владимира Путина. Сам оппозиционер еще в июле покинул Россию, опасаясь уголовного преследования.

Кроме того, как сообщил лидер организации Иван Белецкий, в соцсети "Вконтакте" по требованию прокуратуры были заблокированы около 70 групп, связанных с незарегистрированной "Партией националистов". По его мнению, это связано с призывами участвовать в предстоящем "Русском марше".