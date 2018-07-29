У Москві пройшов мітинг проти пенсійної реформи, є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Москві пройшов мітинг проти пенсійної реформи, по завершенню якого поліція затримала кількох його організаторів, а також журналіста і принаймні одного з учасників. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Серед затриманих — голова дотепер мало відомої Лібертаріанської партії Росії, яка скликала мітинг, Сергій Бойко, координатор московського штабу опозиційного діяча Олексія Навального Олег Степанов, а також ведучий мітингу Михайло Чичков і журналіста одного з видань.
Їх доставили до відділку поліції; в чому конкретно їх звинувачують, іще не повідомляли.
За даними організації “Білий лічильник”, яка здійснює незалежний від влади підрахунок учасників мітингу, на акцію на площі імені Сахарова в російській столиці прийшло понад 6 тисяч людей.
Нагадаємо, мітинги проти пенсійної реформи відбуваються в Москві другий день поспіль.