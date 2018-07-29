В Москве прошел митинг против пенсионной реформы, есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Москве прошел митинг против пенсионной реформы, по завершении которого полиция задержала нескольких его организаторов, а также журналиста и по крайней мере одного из участников. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Среди задержанных — председатель до сих пор мало известной либертарианской партии России, которая созвала митинг, Сергей Бойко, координатор московского штаба оппозиционного деятеля Алексея Навального Олег Степанов, а также ведущий митинга Михаил Чичков и журналиста одного из изданий.
Их доставили в отделение полиции; в чем конкретно их обвиняют, еще не сообщали.
По данным организации “Белый счетчик”, которая осуществляет независимый от власти подсчет участников митинга, на акцию на площади имени Сахарова в российской столице пришло более 6000 человек.
Напомним, митинги против пенсионной реформы происходят в Москве второй день подряд.