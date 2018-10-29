У Москві почалась церемонія прощання з Караченцовим
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні у театрі "Ленком" почалась церемонія прощання з відомим артистом Миколою Караченцовим, який помер 26 жовтня в Москві. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Як повідомляє видання, труну з тілом актора встановили на сцені. Звучать найвідоміші пісні у виконанні артиста. Зал заповнений людьми. Перед входом до театру встановлені металеві огорожі, які допомагають організовувати чергу.
Зазначається, що прощання з актором триватиме до 13:00, о 12:00 розпочнеться громадянська панахида. Після закінчення жалобної церемонії артиста поховають на Троєкурівському кладовищі поряд з місцем поховання радянського космонавта Георгія Гречка і заслуженої артистки РФ Марини Голуб.
Нагадаємо, 26 жовтня в Москві помер актор Микола Караченцов, за день до свого 74-річчя.
Популярність актор отримав завдяки ролям у таких картинах, як “Собака на сіні”, “Пригоди Електроніка”, “Людина з бульвару Капуцинів” і багато інших. Всього в послужному списку Миколи Караченцова понад 100 ролей у кіно.