В Москве началась церемония прощания с Караченцовым

Как сообщает издание, гроб с телом актера установили на сцене. Звучат самые известные песни в исполнении артиста. Зал заполнен людьми. Перед входом в театр установлены металлические ограждения, которые помогают организовать очередь.

Отмечается, что прощание с актером продлится до 13:00, в 12:00 начнется гражданская панихида. После окончания траурной церемонии артиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с местом захоронения советского космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки РФ Марины Голуб.

Напомним, 26 октября в Москве скончался актер Николай Караченцов, за день до своего 74-летия.

Популярность актер получил благодаря ролям в таких картинах, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино.