У Москві масовий мітинг на підтримку Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Москві тисячі людей вийшли на мітинг на підтримку месенджера Telegram, передає УНН з посиланням на російську службу Радіо Свобода.
За інформацією видання, у Москві на мітинг на підтримку месенджера Telegram, який пройшов на проспекті Сахарова, прийшли більше 10 тисяч осіб, про що повідомляють активісти.
Зазначається, що на мітингу активісти й представники IT-бізнесу висловилися проти блокування Telegram, за свободу Інтернету і свободу слова. Звучали і політичні гасла, такі як "Росія буде вільною!" і "Геть царя!"
Нагадаємо, російська аудиторія Telegram за тиждень блокування зменшилася на 3 відсотки.