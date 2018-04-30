В Москве массовый митинг в поддержку Telegram

По информации издания, в Москве на митинг в поддержку мессенджера Telegram, который прошел на проспекте Сахарова, пришли более 10 000 человек, о чем сообщают активисты.

Отмечается, что на митинге активисты и представители IT-бизнеса высказались против блокирования Telegram, за свободу Интернета и свободу слова. Звучали и политические лозунги, такие как "Россия будет свободной!" и "Долой царя!"

Напомним, российская аудитория Telegram за неделю блокировки уменьшилась на 3 процента.