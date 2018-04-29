Недалеко від Москви екстрено сів військовий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Військовий літак Iл-38 Індійського флоту здійснила аварійну посадку на аеродромі недалеко від Москви пізно в суботу ввечері.Про це повідомляє УНН з посиланням на Zeenews.india.
Літак Іл-38 ВПС Індії успішно приземлився з нерозкритою передньою стійкою шасі в підмосковному Жуковському Аеропорт тимчасово був закритий для інших польотів.
Як повідомляв УНН, літак часів Великої Вітчизняної війни незабаром після зльоту з військово-повітряної станції на Півдні американського штату Техас зазнав аварії, внаслідок якої загинуло двоє осіб, що перебували на борту.