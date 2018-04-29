Недалеко от Москвы экстренно сел военный самолет

Самолет Ил-38 ВВС Индии успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси в подмосковном Жуковском Аэропорт временно был закрыт для других полетов.



Как сообщал УНН, самолет времен Великой Отечественной войны вскоре после взлета с военно-воздушной станции на юге американского штата Техас потерпел крушение, в результате которого погибли два человека, находившиеся на борту.