У Москві біля будівлі ФСБ затримали учасницю Pussy Riot
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У російській столиці Москві біля будівлі ФСБ РФ затримали учасницю російського панк-рок гурту Pussy Riot Марію Альохіну. Про це повідомляє "Медиазона", передає УНН.
Так, повідомляється, що Альохіна тримала в руках банер з надписом "З Днем народження, палачі". Сьогодні в Росії відзначається День працівників служб безпеки і століття спецслужби.
Активістка Ольга Борисова розповіла, що крім Альохіної, затримали ще двох фотографів.
Нагадаємо, учасниць Pussy Riot затримали після акції за звільнення українця О.Сенцова.