В Москве возле здания ФСБ задержали участницу Pussy Riot

В частности, сообщается, что Алехина держала в руках баннер с надписью "С Днем рождения, палачи". Сегодня в России отмечается День работников служб безопасности и столетие спецслужбы.

Активистка Ольга Борисова рассказала, что кроме Алехиной, задержали еще двух фотографов.

Напомним, участниц Pussy Riot задержали после акции за освобождение украинца О.Сенцова.