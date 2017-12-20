В Москве возле здания ФСБ задержали участницу Pussy Riot
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В российской столице Москве у здания ФСБ РФ задержали участницу российской панк-рок группы Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сообщает "Медиазона", передает УНН.
В частности, сообщается, что Алехина держала в руках баннер с надписью "С Днем рождения, палачи". Сегодня в России отмечается День работников служб безопасности и столетие спецслужбы.
Активистка Ольга Борисова рассказала, что кроме Алехиной, задержали еще двух фотографов.
Напомним, участниц Pussy Riot задержали после акции за освобождение украинца О.Сенцова.