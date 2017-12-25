У Москві автобус в'їхав в підземний перехід, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У столиці Росії Москві автобус в'їхав в підземний перехід, 15 осіб постраждали ще чотири загинули, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"У Москві на Можайському шосе автобус в'їхав в пішохідний перехід. Чотири людини загинули, ще п'ятнадцять постраждали," - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, внаслідок зіткнення поїзда та шкільного автобуса на півдні Франції загинули п'ять осіб, ще 23 — постраждали.
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8— Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 грудня 2017 р.