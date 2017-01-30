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У морзі Донецька перебувають тіла близько 60 російських військових - військові

У морзі Донецька перебувають тіла близько 60 російських військових - військові

Київ • УНН

 • 14444 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. У морзі Калінінського району Донецька перебувають тіла близько 60 військовослужбовці РФ, повідомила на своїй сторінці у Facebook 72 Гвардійської окремої механізованої бригади, передає УНН.

"Близько 60 російських військовослужбовців знаходяться в морзі Калінінського району міста Донецьк (кількість ополченців-аборигенів, як повідомив інформатор, тут ніхто не рахує)",- йдеться у повідомленні.

При цьому у 72 Гвардійській ОМБР уточнили, що за два дні інтенсивних боїв втрати противника склали більше сотні осіб.

Нагадаємо, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.

Українські Національні Новини

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