В морге Донецка находятся тела около 60 российских военных - военные
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В морге Калининского района Донецка находятся тела около 60 военнослужащих РФ, сообщила на своей странице в Facebook 72 Гвардейская отдельная механизированная бригада, передает УНН.
"Около 60 российских военнослужащих находятся в морге Калининского района города Донецк (количество ополченцев-аборигенов, как сообщил источник, здесь никто не считает)", - говорится в сообщении.
При этом в 72 Гвардейской ОМБР уточнили, что за два дня интенсивных боев потери противника составили более сотни человек.
Напомним, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.