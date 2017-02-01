У моргах Донецька перебуває 42 тіла російських військових - розвідка

“У зв’язку з вагомими бойовими втратами, критичним зниженням морально-психологічного стану особового складу та частковою втратою управління, підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го АК ЗС РФ очолили російські кадрові офіцери. Станом на 31 січня ц.р. у моргах лікарень міста Донецьк перебуває 42 тіла військовослужбовців 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ, вбитих у результаті ведення вогню у відповідь силами АТО”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, під час боїв в Авдіївці загинуло 10 бойовиків.