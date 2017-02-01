В моргах Донецка находятся 42 тела российских военных - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на 31 января 2017 года в моргах больниц Донецка находятся 42 тела военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"В связи с весомыми боевыми потерями, критическим снижением морально-психологического состояния личного состава и частичной потерей управления, подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го АК ВС РФ возглавили российские кадровые офицеры. По состоянию на 31 января с.г. в моргах больниц города Донецк находятся 42 тела военнослужащих 1-го АК (Донецк) ВС РФ, убитых в результате ведения ответного огня силами АТО", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, во время боев в Авдеевке погибли 10 боевиков.