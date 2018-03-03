У МОН сказали, які навчальні заклади можуть не відновлювати роботу 5 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Не відновлювати роботу з 5 березня можуть ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання (карантин або інші обставини). Крім того, безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи вишу приймає сам заклад у межах власної автономії, передає УНН з посиланням на повідомлення Міносвіти.
“Проблему з газопостачанням у країні вдалося оперативно вирішити, тому вже в понеділок, 5 березня, усі заклади освіти — дитячі садки, школи, ПТНЗ та виші — працюватимуть у звичайному режимі. Таке рішення ухвалив Кризовий комітет Міненерговугілля. Враховуючи це, Міністерство освіти надіслало відповідний лист-роз’яснення усім вишам, а також місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких знаходяться інші заклади освіти. У документі зазначається, що виключення можуть становити ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання. Наприклад, такою причиною може бути карантин або інші обставини”, — сказано у повідомленні.
Крім того, у Міносвіти звернули увагу на те, що безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти.
Нагадаємо, Міністерство освіти рекомендувало всім освітнім закладам призупинити роботу з п’ятниці 2 березня до середи 7 березня включно.