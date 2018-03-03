У МОН сказали, які навчальні заклади можуть не відновлювати роботу 5 березня

КИЇВ. 3 березня. УНН. Не відновлювати роботу з 5 березня можуть ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання (карантин або інші обставини). Крім того, безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи вишу приймає сам заклад у межах власної автономії, передає УНН з посиланням на повідомлення Міносвіти.