В МОН сказали, какие учебные заведения могут не возобновлять работу 5 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Не возобновлять работу с 5 марта могут те заведения, которые не работают по причинам, не относящимся к газоснабжению (карантин или другие обстоятельства). Кроме того, непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вуза принимает само заведение в пределах своей автономии, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобразования.
“Проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения — детские сады, школы, ПТУ и вузы — будут работать в обычном режиме. Такое решение принял Кризисный комитет Минэнергоугля. Учитывая это, Министерство образования направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения. В документе отмечается, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящимся к газоснабжению. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства”, - сказано в сообщении.
Кроме того, в Минобразования обратили внимание на то, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.
Напомним, Министерство образования рекомендовало всем образовательным учреждениям приостановить работу с пятницы 2 марта до среды 7 марта включительно.