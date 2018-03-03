В МОН сказали, какие учебные заведения могут не возобновлять работу 5 марта

“Проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения — детские сады, школы, ПТУ и вузы — будут работать в обычном режиме. Такое решение принял Кризисный комитет Минэнергоугля. Учитывая это, Министерство образования направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения. В документе отмечается, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящимся к газоснабжению. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства”, - сказано в сообщении.

Кроме того, в Минобразования обратили внимание на то, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Напомним, Министерство образования рекомендовало всем образовательным учреждениям приостановить работу с пятницы 2 марта до среды 7 марта включительно.