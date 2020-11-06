У МОН повідомили, скільки осіб без громадянства приїхали вчитися у вишах України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Україну цього року з метою здобуття вищої освіти прибули десять осіб без громадянства. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі МОН у відповідь на запит.
У МОН повідомили, що в Україну для навчання станом на 26 жовтня 2020 року прибуло 10 осіб без громадянства.
Як повідомлялося, в Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 7,8 тис. іноземців, що на понад 20 тис. менше, ніж за останні два роки.