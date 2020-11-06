В МОН сообщили, сколько лиц без гражданства приехали учиться в вузах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Украине в этом году с целью получения высшего образования прибыли десять лиц без гражданства. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе МОН в ответ на запрос.
В МОН сообщили, что в Украину для обучения по состоянию на 26 октября 2020 года прибыло 10 лиц без гражданства.
Как сообщалось, в Украине с целью получения высшего образования в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.