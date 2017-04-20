У Молдові засудили затриманого в Києві бізнесмена В.Платона до 18 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Молдовський суд сектора Буюкани прийняли рішення засудити бізнесмена В'ячеслава Платона до 18 років в'язниці, який був затриманий в Києві у липні 2016 року, передає УНН з посиланням на Рoint.md.
Повідомляється, що перша інстанція засудила Платона до покарання у вигляді позбавлення волі на 18 років у в'язниці закритого типу, також йому заборонено займати будь-які посади в банківських установах протягом п'яти років.
Крім того зазначається, що прокурори просили для бізнесмена 23 роки позбавлення волі. Суд визнав його винним у шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні грошей (ст. 190 і 243 КК РМ).
Як повідомив адвокат Платона В'ячеслав Руденко, що вирок його не здивував.
"Питання було тільки в терміні, який дадуть", - підкреслив він.
Рішення він обіцяв оскаржити в Апеляційній палаті, а після закінчення всього процесу в Молдові звернутися до європейських судових інстанцій.
Суд також постановив конфіскувати у Платона фінансові активи та нерухоме майно на користь Banca de Economii на загальну суму 869 млн леїв. Серед них 63,89% акцій Moldindconbank, 83,12% акцій страхової компанії Asito, 87,27% акцій Alliance Insurance Group (розміщені в Victoriabank), всі акції двох брокерських компаній - Broking-VM і Asito-Broker, частки в п'яти різних компаніях і інші активи.
Як повідомляв УНН, 25 липня у Києві затримали громадянина Молдови В’ячеслава Платона, якого підозрюють у виводі з Молдови коштів на суму не менше 40 млн доларів.