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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35600 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100840 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153171 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115121 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115749 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112111 просмотра

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В Молдове осудили задержанного в Киеве бизнесмена В.Платона к 18 годам тюрьмы

В Молдове осудили задержанного в Киеве бизнесмена В.Платона к 18 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 15096 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Молдавский суд сектора Буюканы приняли решение осудить бизнесмена Вячеслава Платона до 18 лет тюрьмы, который был задержан в Киеве в июле 2016, передает УНН со ссылкой на Рoint.md.

 

Сообщается, что первая инстанция приговорила Платона к наказанию в виде лишения свободы на 18 лет в тюрьме закрытого типа, также ему запрещено занимать любые должности в банковских учреждениях в течение пяти лет.

Кроме того отмечается, что прокуроры просили для бизнесмена 23 года лишения свободы. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. 190 и 243 УК РМ).

Как сообщил адвокат Платона Вячеслав Руденко, что приговор его не удивил.

"Вопрос был только в сроке, который дадут", - подчеркнул он.

Решение он обещал обжаловать в Апелляционной палате, а после окончания всего процесса в Молдове обратиться в европейские судебные инстанции.

Суд также постановил конфисковать у Платона финансовые активы и недвижимое имущество в пользу Banca de Economii на общую сумму 869 млн леев. Среди них 63,89% акций Moldindconbank, 83,12% акций страховой компании Asito, 87,27% акций Alliance Insurance Group (размещены в Victoriabank), все акции двух брокерских компаний - Broking-VM и Asito-Broker, доли в п ' пяти различных компаниях и другие активы.

Как сообщал УНН 25 июля в Киеве задержали гражданина Молдовы Вячеслава Платона , которого подозревают в выводе из Молдовы средств на сумму не менее 40 млн долларов.

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