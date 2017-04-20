В Молдове осудили задержанного в Киеве бизнесмена В.Платона к 18 годам тюрьмы

Сообщается, что первая инстанция приговорила Платона к наказанию в виде лишения свободы на 18 лет в тюрьме закрытого типа, также ему запрещено занимать любые должности в банковских учреждениях в течение пяти лет.

Кроме того отмечается, что прокуроры просили для бизнесмена 23 года лишения свободы. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. 190 и 243 УК РМ).

Как сообщил адвокат Платона Вячеслав Руденко, что приговор его не удивил.

"Вопрос был только в сроке, который дадут", - подчеркнул он.

Решение он обещал обжаловать в Апелляционной палате, а после окончания всего процесса в Молдове обратиться в европейские судебные инстанции.

Суд также постановил конфисковать у Платона финансовые активы и недвижимое имущество в пользу Banca de Economii на общую сумму 869 млн леев. Среди них 63,89% акций Moldindconbank, 83,12% акций страховой компании Asito, 87,27% акций Alliance Insurance Group (размещены в Victoriabank), все акции двух брокерских компаний - Broking-VM и Asito-Broker, доли в п ' пяти различных компаниях и другие активы.

Как сообщал УНН 25 июля в Киеве задержали гражданина Молдовы Вячеслава Платона , которого подозревают в выводе из Молдовы средств на сумму не менее 40 млн долларов.