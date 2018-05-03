У Молдові засудили вісім громадян, які воювали на боці сепаратистів на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Молдові вирок у вигляді тюремного ув'язнення отримали вісім громадян, які приймали участь у бойових діях на стороні проросійських бойовиків на сході України. Про це заявив у четвер генеральний прокурор Молдови Едуард Харунжен в четвер, передає УНН з посиланням на Reuters.
Молдова, пише видання, політично і культурно розділена між прихильниками тісніших зв'язків з Москвою і тими, хто прагне наблизитись до Європейського Союзу і НАТО.
Виступаючи в парламенті, Харунжен зазначив, що молдавани, які працюють в Росії, постійно ризикують бути втягнені у конфлікт, який забрав життя понад 10 000 осіб з 2014 року.
"Це коли брати, батьки і чоловіки йдуть на роботу в східні країни, і там їх вербують в військові групи. Іноді вони вмирають там, а іноді вони приходять додому, але їх руки закривавлені", - сказав він.
Засуджені отримали різні терміни ув’язнення. За словами прокурора, ще 25 молдаван перебувають у міжнародному розшуку у зв'язку з конфліктом на сході України.
Як повідомляв УНН, молдованина, якого розшукував Інтерпол, затримали в Україні.