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В Молдове осудили восемь граждан, воевавших на стороне сепаратистов на востоке Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В Молдове приговор в виде тюремного заключения получили восемь граждан, принимавших участие в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков на востоке Украины. Об этом заявил в четверг генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжэн в четверг, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Молдове осудили восемь граждан, воевавших на стороне сепаратистов на востоке Украины

Молдова, пишет издание, политически и культурно разделена между сторонниками более тесных связей с Москвой и теми, кто стремится приблизиться к Европейскому Союзу и НАТО.

Выступая в парламенте, Харунжэн отметил, что молдаване, которые работают в России, постоянно рискуют быть втянуты в конфликт, который унес жизни более 10 000 человек с 2014 года.

"Это когда братья, отцы и мужья идут на работу в восточные страны, и там их вербуют в военные группы. Иногда они умирают там, а иногда они приходят домой, но их руки окровавленны", - сказал он.

Осужденные получили различные сроки заключения. По словам прокурора, еще 25 молдаван находятся в международном розыске в связи с конфликтом на востоке Украины.

Как сообщал УНН, молдаванина, разыскиваемого Интерполом, задержали в Украине.

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