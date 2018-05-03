В Молдове осудили восемь граждан, воевавших на стороне сепаратистов на востоке Украины

Молдова, пишет издание, политически и культурно разделена между сторонниками более тесных связей с Москвой и теми, кто стремится приблизиться к Европейскому Союзу и НАТО.



Выступая в парламенте, Харунжэн отметил, что молдаване, которые работают в России, постоянно рискуют быть втянуты в конфликт, который унес жизни более 10 000 человек с 2014 года.



"Это когда братья, отцы и мужья идут на работу в восточные страны, и там их вербуют в военные группы. Иногда они умирают там, а иногда они приходят домой, но их руки окровавленны", - сказал он.



Осужденные получили различные сроки заключения. По словам прокурора, еще 25 молдаван находятся в международном розыске в связи с конфликтом на востоке Украины.



Как сообщал УНН, молдаванина, разыскиваемого Интерполом, задержали в Украине.



