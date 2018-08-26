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У Молдові тисячі людей вийшли на антиурядовий протест

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У центрі Кишинева (Республіка Молдова) тисячі людей вийшли на антиурядовий протест. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

У Молдові тисячі людей вийшли на антиурядовий протест

Як повідомляє видання, учасники протестують проти політики уряду, очолюваного Демократичною партією, лідером якої є контроверсійний мільярдер Володимир Плахотнюк.

Люди з прапорами Молдови та ЄС вигукували слогани на кшталт “Геть мафію” та “Плахотнюка — до тюрми”. Демонстрація була організована проєвропейськими опозиційними партіями “Дія та солідарність”, “Платформа Гідність і Правда” та Ліберально-демократичною партією.

Видання додало, що протестувальники облаштували палатки на площі Великого Національного Зібрання в Кишиневі й закликали продовжувати протест 27 серпня.

Нагадаємо, Молдова не виключає можливості подачі заявки на вступ до Європейського союзу в 2018 році, коли закінчується мандат нинішнього уряду.

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