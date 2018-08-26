У Молдові тисячі людей вийшли на антиурядовий протест
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У центрі Кишинева (Республіка Молдова) тисячі людей вийшли на антиурядовий протест. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Як повідомляє видання, учасники протестують проти політики уряду, очолюваного Демократичною партією, лідером якої є контроверсійний мільярдер Володимир Плахотнюк.
Люди з прапорами Молдови та ЄС вигукували слогани на кшталт “Геть мафію” та “Плахотнюка — до тюрми”. Демонстрація була організована проєвропейськими опозиційними партіями “Дія та солідарність”, “Платформа Гідність і Правда” та Ліберально-демократичною партією.
Видання додало, що протестувальники облаштували палатки на площі Великого Національного Зібрання в Кишиневі й закликали продовжувати протест 27 серпня.
Нагадаємо, Молдова не виключає можливості подачі заявки на вступ до Європейського союзу в 2018 році, коли закінчується мандат нинішнього уряду.