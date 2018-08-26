В Молдове тысячи людей вышли на антиправительственный протест
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В центре Кишинева (Республика Молдова) тысячи людей вышли на антиправительственный протест. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Как сообщает издание, участники протестуют против политики правительства, возглавляемого Демократической партией, лидером которой является контроверсионный миллиардер Владимир Плахотнюк.
Люди с флагами Молдовы и ЕС выкрикивали слоганы вроде "Долой мафию" и "Плахотнюка - в тюрьму". Демонстрация была организована проевропейскими оппозиционными партиями "Действие и солидарность", "Платформа Достоинство и Правда" и Либерально-демократической партией.
Издание добавил, что протестующие устроили палатки на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе и призвали продолжать протест 27 августа.
Напомним, Молдова не исключает возможности подачи заявки на вступление в Европейский союз в 2018 году, когда истекает мандат нынешнего правительства.