У Молдові стартувало голосування на парламентських виборах і референдумі
Київ • УНН
КИШИНІВ-КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні, 24 лютого, в республіці Молдова проходять парламентські вибори і референдум. Ділянки в країні відкриті з 7:00, передає кореспондент УНН.
Виборчі дільниці в країні відкриті з 7:00. За даними ЦВК, інцидентів при відкритті не зафіксовано.
Сьогодні в Молдові проходять парламентські вибори. Відзначимо, що, згідно з опитуваннями, лідирують 4 політичні сили: Партія соціалістів, блок “ACUM”, Демократична партія та Партія “Шор”.
Крім того, одночасно з виборами проходить референдум щодо скорочення кількості депутатів з 101 до 61, а також запровадження механізму відкликання депутатського мандату виборцями.
Як повідомляв УНН, Додон прокоментував повідомлення про лист щодо замаху на нього.