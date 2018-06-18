У Молдові проблему АЧС винесли на урядовий рівень

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп закликав до ефективної взаємодії відповідальних структур з метою не допустити поширення африканської чуми свиней (АЧС). Про це він заявив під час засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на місцеве видання interlic.md.

Відповідне засідання Комісії було проведено у зв'язку зі спалахом АЧС, виявленим в домашньому господарстві в селі Мерень району Аненій Ной. На сьогодні вогнище інфекції локалізовано. Разом з цим П.Філіп вважає, що подальше поширення АЧС в Молдові несе небезпеку для галузі свинарства країни.

Так, Прем'єр-міністр закликав до ефективної співпраці структур, відповідальних за запобігання поширенню АЧС. Зокрема, мова йде про співпрацю між Національним агентством з безпеки харчових продуктів, Митною службою і Прикордонною поліцією. Адже на сьогодні в Молдові вважають, що АЧС в країні поширюється через ввезення продукції з України, підкреслює видання.

Під час засідання відповідної Комісії, Прем'єр-міністр запропонував створити робочу групу за участю всіх органів влади, що мають повноваження боротися з АЧС.

Нагадаємо, що українські фермери страждають від АЧС вже п'ятий рік поспіль. Збитки вітчизняних свинарів обчислюють вже мільярдами гривень.

За даними Держпродпотребслужби, з 2012 року власники свиноферм отримали всього 1,1% компенсацій за знищених АЧС свиней.

На тлі проблеми з хворобою Україна нарощує імпорт іноземної свинини і сала.

"Так багато свинини, як зараз, ми не імпортували протягом останніх 4 років", - заявив нардеп Сергій Тригубенко, зазначивши, що українцям і надалі доведеться переплачувати за "іноземний товар, вигодуваний для нашого ринку на ГМО-добавках".

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