У Молдові на концерті Noize MC охоронці вилучали у глядачів прапори України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На концерті Noize MC у Кишиневі охоронці вилучали у глядачів прапори України, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Сирена.
Деталі
У соцмережах з'явилося відео, на якому одна із глядачок розгорнула прапор України в момент, коли музикант виконував пісню українською мовою. Після цього один із охоронців відібрав прапор, а Noize MC зажадав повернути його, відмовившись інакше продовжувати виступ.
Noize MC з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну засудив війну та провів серію благодійних концертів Voices of peace. У листопаді 2022 року Мін'юст рф оголосив його «іноагентом».