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У Молдові на концерті Noize MC охоронці вилучали у глядачів прапори України

У Молдові на концерті Noize MC охоронці вилучали у глядачів прапори України

Київ • УНН

 • 646500 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. На концерті Noize MC у Кишиневі охоронці вилучали у глядачів прапори України, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Сирена.

Деталі

У соцмережах з'явилося відео, на якому одна із глядачок розгорнула прапор України в момент, коли музикант виконував пісню українською мовою. Після цього один із охоронців відібрав прапор, а Noize MC зажадав повернути його, відмовившись інакше продовжувати виступ.

Noize MC з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну засудив війну та провів серію благодійних концертів Voices of peace. У листопаді 2022 року Мін'юст рф оголосив його «іноагентом».

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