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В Молдове на концерте Noize MC охранники изымали у зрителей флаги Украины

Киев • УНН

 • 646499 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На концерте Noize MC в Кишиневе охранники изымали у зрителей флаги Украины, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Сирена.

Детали

В соцсетях появилось видео, на котором одна из зрительниц развернула флаг Украины в момент, когда музыкант исполнял песню на украинском языке. После этого один из охранников отобрал флаг, а Noize MC потребовал вернуть его, отказавшись иначе продолжать выступление.

Noize MC с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину осудил войну и провел серию благотворительных концертов Voices of peace. В ноябре 2022 года Минюст рф объявил его «иноагентом».

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