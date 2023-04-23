В Молдове на концерте Noize MC охранники изымали у зрителей флаги Украины

Детали

В соцсетях появилось видео, на котором одна из зрительниц развернула флаг Украины в момент, когда музыкант исполнял песню на украинском языке. После этого один из охранников отобрал флаг, а Noize MC потребовал вернуть его, отказавшись иначе продолжать выступление.

Noize MC с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину осудил войну и провел серию благотворительных концертов Voices of peace. В ноябре 2022 года Минюст рф объявил его «иноагентом».