У МНС РФ назвали можливу причину пожежі в ТЦ "Зимова вишня"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Коротке замикання могло стати причиною пожежі в російському торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово, проблема могла полягати в світильнику. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"За нашим поданням, ми маємо справу з коротким замиканням. Можливо, перевантаження світильника ... Але корінь там", - сказав головний державний інспектор з пожежного нагляду МНС Росії Рінат Єнікєєв.
Єнікєєв розповів, що у цього світлодіодного світильника був розсіювач, який оплавився, і каплевидні вогняні форми стали падати вниз і потрапили в поролонову яму.
"Більш того, є відомості, в тому числі показання свідків, а наші дізнавачі сприяють органам попереднього слідства, що вода капала в результаті танення снігу", - пояснив Єнікєєв.
Він підкреслив, що справжня причина буде встановлена СК в рамках слідства і проведеної експертизи.
Як повідомляв УНН, головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії порушено кримінальну справу в відношенні начальника варти пожежно-рятувальної частини № 2 федерального державного казенного установи "1 загін федеральної протипожежної служби по Кемеровській області" Сергія Геніна за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 293 КК РФ (халатність).
25 березня в російському Кемерово сталася пожежа в ТЦ "Зимова вишня". За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини , постраждали 79 осіб.