В МЧС РФ назвали возможную причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

"По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием. Возможно, перегрузка светильника... Но корень там", - сказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Еникеев рассказал, что у этого светодиодного светильника был рассеиватель, который оплавился, и каплевидные огненные формы стали падать вниз и попали в поролоновую яму.



"Более того, имеются сведения, в том числе свидетельские показания, а наши дознаватели оказывают содействие органам предварительного следствия, что вода капала в результате таяния снега", - пояснил Еникеев.



Он подчеркнул, что истинная причина будет установлена СК в рамках следствия и проводимой экспертизы.

Как сообщал УНН, главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 федерального государственного казенного учреждения "1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергея Генина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

25 марта в российском Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.