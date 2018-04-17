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В МЧС РФ назвали возможную причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Киев • УНН

 • 10813 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Короткое замыкание могло стать причиной пожара в руссском торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, проблема могла заключаться в светильнике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В МЧС РФ назвали возможную причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

"По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием. Возможно, перегрузка светильника... Но корень там", - сказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Еникеев рассказал, что у этого светодиодного светильника был рассеиватель, который оплавился, и каплевидные огненные формы стали падать вниз и попали в поролоновую яму.

"Более того, имеются сведения, в том числе свидетельские показания, а наши дознаватели оказывают содействие органам предварительного следствия, что вода капала в результате таяния снега", - пояснил Еникеев.

Он подчеркнул, что истинная причина будет установлена СК в рамках следствия и проводимой экспертизы.

Как сообщал УНН, главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2  федерального государственного казенного учреждения "1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергея Генина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

25 марта в российском Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек. 

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