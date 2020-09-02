У МХП розповіли про дитячий майданчик з незвичайною історією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Біля школи села Чагів, що на Вінниччині, з’явився новий дитячий майданчик з незвичайною історією. Про це повідомили в агрохолдингу МХП, передає УНН.
Його появі сприяло наполегливе бажання вчителів, дітей та їх батьків, розповідають в компанії.
“Торік у межах соціального партнерства ПрАТ „Агрофорт МХП“, що входить до Групи МХП, запросило Чагівську ЗОШ подати заявку на організацію мовного табору під час канікул та спробувати себе у написанні проєктів інфраструктурного розвитку власної громади. Загалом участь у всеукраїнській програмі взяли 82 школи, близько 70 волонтерів та понад двох тисяч дітей. А переможців було лише п’ять і Чагівська школа увійшла до цієї п’ятірки. Учні та вчителі разом підготували проєкт та виграли грант”, — розповіли в МХП.
У рамках програми “Школа — серце громади” МХП перерахував 35 тис. гривень для реалізації шкільної ініціативи — встановлення дитячого майданчика. Важливо відмітити, що всі роботи по встановленню були проведені батьками дітей, які виграли грант, та шкільним колективом.
“Школа — серце громади” — освітній проєкт, що покликаний допомогти школярам отримати нові практичні знання, краще опанувати іноземні мови та залучити молодь до прийняття рішень щодо змін у середовищі, де вони проживають.
“Я пишаюся тим, що у селах, де ми працюємо, живуть такі свідомі та активні люди. Адже лише спільними зусиллями ми зможемо змінити на краще наше життя та правильно виховати наших дітей, які не будуть байдужими до проблем своєї громади”, — зазначає Андрій Воробчак, директор “Агрофорту”.