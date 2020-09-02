В МХП рассказали о детской площадке с необычной историей

Ее появлению способствовало настойчивое желание учителей, детей и их родителей, рассказывают в компании.

"В прошлом году в рамках социального партнерства ЧАО "Агрофорт МХП", входящее в Группу МХП, пригласило Чаговскую ООШ подать заявку на организацию языкового лагеря во время каникул и попробовать себя в написании проектов инфраструктурного развития собственной общины. Всего участие во всеукраинской программе приняли 82 школы, около 70 волонтеров и более двух тысяч детей. А победителей было всего пять и Чаговская школа вошла в эту пятерку. Ученики и учителя вместе подготовили проект и выиграли грант", - рассказали в МХП.

В рамках программы "Школа - сердце общества" МХП перечислил 35 тыс. гривен для реализации школьной инициативы - установления детской площадки. Важно отметить, что все работы по установке были проведены родителями детей, которые выиграли грант, и школьным коллективом.

"Школа - сердце общины" - образовательный проект, который призван помочь школьникам получить новые практические знания, лучше овладеть иностраннымие языками и привлечь молодежь к принятию решений об изменениях в среде, где они проживают.

"Я горжусь тем, что в селах, где мы работаем, живут такие сознательные и активные люди. Ведь только совместными усилиями мы сможем изменить к лучшему нашу жизнь и правильно воспитать наших детей, которые не будут равнодушными к проблемам своей общины", - отмечает Андрей Воробчак, директор "Агрофорта".