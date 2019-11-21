У МХП грядуть масштабні кадрові зміни

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Голова правління агроіндустріального холдингу “Миронівський хлібопродукт” (МХП) Юрій Косюк анонсував створення групи компаній для трансформації бізнесу, передає УНН з посиланням на прес-службу МХП.

За словами Косюка, основним завданням нового напрямку буде трансформація бізнесу з різних напрямків шляхом залучення стартапів і впровадження цифрових технологій. Однією з перших компаній, яка почне трансформацію бізнесу МХП, стане MHP Digital.

“Зараз бізнес в сфері АПК дуже сучасний, а МХП — один з найбільш інноваційних холдингів в Україні. За рівнем застосування новітніх технологій ми не тільки серед лідерів в Україні — ми значно випереджаємо багато європейських компаній. Майбутнє — за діджіталізацією, новими цифровими рішеннями і штучним інтелектом”, — заявив Косюк.

Так, з 2020 року в нову групу компаній щодоо трансформації бізнесу перейде Ксенія Прожогіна. З 2013 року і до сьогодні Прогожіна обіймає посаду директора департаменту управління персоналом та комунікацій агрохолдингу МХП.

Посада віце-президента з організаційної ефективності і управління персоналом компанії МХП займе Андрій Булах, який з 2014 року є керуючим партнером компанії “Делойт” в Україні. Булах має більше 20 років досвіду в сфері аудиту та консалтингу міжнародних і локальних компаній більшості галузей економіки, розповіли в МХП.

“Сфера діджіталізації бізнесу, роботи зі стартапами близька Прожогіній, вона має весь необхідний досвід. Саме тому це призначення вважаю більш ніж логічним. Чи вірю я в те, що сил і мотивації у Ксенії вистачить? Безперечно, так! Андрій Булах — дуже гідна кандидатура на пост віце-президента з організаційної ефективності і управління персоналом. Радий, що він прийняв пропозицію і незабаром стане частиною команди МХП. Упевнений, у ввіреній йому сфері він примножить вже зроблене завдяки ефективним рішенням і діям”, — прокоментував зміни в управлінському складі холдингу Косюк.

Українські Національні Новини

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