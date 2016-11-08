У місті Фукуока на півдні Японії провалилась частина вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У місті Фукуока на півдні Японії сьогодні вночі обвалилася частина вулиці, що відрізало частину міста від водо- та газопостачання, жертв немає, передає УНН з посиланням на Abc News.
Як повідомили чиновники міста Фукуока, наразі причини руйнування з'ясовує слідство. Однак, скоріш за все, це пов'язано з будівництвом метро поруч, яке викликало невеликі руйнування у 2014 році в інших місцях вулиці.
"Обвал вулиці - це нещасний випадок, який не повинен був трапитися. Ми повинні запобігти вторинним нещасним випадкам, і будемо робити все можливе, щоб відновити важливу частину інфраструктури міста", - сказав мер Фукуока Соітіро Такашима.
Зазначимо, Фукуока - місто з населенням більш ніж 1,5 мільйони осіб, знаходиться близько 1000 кілометрів (620 миль) на північний захід від Токіо. Масовий обвал стався у жвавому районі Хаката, головному діловому та розважальному центрі міста.
Як повідомляв УНН, 29 жовтня внаслідок ДТП в Японії травмувалося 19 людей.